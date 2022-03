« Inventons la Métropole du Grand Paris », lancement de la 3ème édition

Dans la salle Wagram, plus de 700 personnes étaient présentes et accueillies par le maire du 17ème arrondissement qui est également le vice-président de la Métropole du Grand-Paris. Des architectes, notaires, banquiers ou encore élus, attendaient avec impatience l’annonce des 27 sites retenus pour le développement de projets urbains. C’est le plus grand appel à projet d’urbanisme et d’architecture d’Europe, dont les deux premières éditions, en 2016 et 2018, ont été un véritable succès, et a fait émerger des opérations emblématiques tels qu’un rééquilibrage territorial, des ambitions environnementales ou encore une attractivité urbaine.

Pour cette troisième édition, l’événement s’est déroulé en partenariat avec Jean-François Monteils, président du directoire de la société du Grand Paris et Richard Curnier, directeur régional Île-de-France de la Banque des territoires. Ce concours est soutenu par l’État, la Banque des Territoires, la Société du Grand Paris ou encore la Foncière de Transformation Immobilière d’Action Logement.

Les thématiques imposées

En lien avec Jacques-Alain Benisti, maire de Villiers-sur-Marne et conseiller délégué en charge du suivi « Inventons la Métropole du Grand Paris » et des grandes opérations métropolitaines, Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris et maire de Rueil Malmaison, a mis à l’honneur les trois thématiques de cette édition. La première annoncée est l’aménagement des quartiers de gare en lien avec la société du Grand Paris. La reconversion de bureaux en logement pour anticiper les conséquences du télétravail sur l’immobilier de sociétés est également une possibilité de projet. Enfin, le président a fait une demande de reconversion des friches urbaines. « Je vois votre surprise face à cette thématique, mais c’est le moyen pour certaines communes de faire quelque chose de nouveaux avec ces lieux, souvent abandonnés », justifie Patrick Ollier.

Par ces thématiques la Métropole souhaite proposer des solutions répondant aux nouvelles formes d’habiter, de travailler, de vivre, de consommer ou encore de se déplacer. Il est donc attendu des porteurs de projets qu’ils accompagnent le renouvellement urbain du territoire métropolitain, qu’ils soutiennent les ambitions en termes de production de logements, qu’ils conçoivent des projets sobres et qu’ils favorisent la mixité fonctionnelle. Une démarche partenariale solide accompagne la mise en œuvre de cette troisième édition.

« La France mérite une métropole stratégique, attractive et inclusive qui propose un regard particulier grâce à ces différents critères en termes d’innovation », s’exclame Patrick Ollier.

La date limite pour le dépôt des candidatures est avril 2022. Quant à la dernière étape de ce grand concours, qui sera l’annonce des lauréats, elle aura lieu début 2023.