Les lauréats seront désignés officiellement à l'issue de ce “marathon”, le 18 octobre prochain. Ce concours d'aménagement, d'urbanisme et d'architecture est, à ce titre, le plus important d'Europe.

A l'issue de l'appel à projets, “Inventons la métropole du Grand Paris” avait reçu 420 candidatures. Les propositions émanaient de groupements composés d'architectes, de promoteurs et d'investisseurs, parmi lesquelles plus de 326 start-up, associations et PME innovantes.

Pour Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, « Inventons la Métropole du Grand Paris est la plus grande consultation urbaine d'Europe. Ce concours va générer un total d'investissements estimé à 6,4 milliards d'euros, soit un point de PIB pour la Métropole, pour bâtir 2,6 millions de mètres carrés de bureaux, logements, espaces de loisirs et d'équipements publics. Son succès reflète l'attractivité croissante de la Métropole du Grand Paris et la posi- tionne au rang des métropoles mondiales les plus attractives. »

De son côté, Philippe Yvin, président du directoire de la Société du Grand Paris précise que « sur les 56 sites sélectionnés dans le cadre d'Inventons la Métropole, 19 seront situés aux abords d'une gare du Grand Paris Express. Cela conforte le rôle moteur du nouveau métro dans la transformation de Paris en une métropole moderne, innovante et tournée vers l'avenir. C'est aussi le signe que la réussite de cette transformation repose sur une collaboration fructueuse entre la Métropole et ses communes, l'Etat, la Société du Grand Paris et les entreprises privées. »

Michel Cadot, préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, ajoute que « le Grand Paris est une réalité au service des Franci- liens, c'est pourquoi le concours Inventons la métropole est important car il va permettre de concrétiser et de développer des projets, des équipements, des infrastructures de proximité pour améliorer la qualité de vie des habitants. C'est pour cette raison que l'État a également proposé dix sites. »

Les 153 candidatures finalistes répondent toutes à un même objectif : apporter des solutions innovantes aux nouveaux usages des habitants de la Métropole. Ainsi, des services mutualisés sont proposés dans la moitié des projets (auto-partage, conciergerie partagée, co-living, co-making). Deux tiers prévoient des lieux où se renforcent les liens sociaux et plusieurs autres réservent un espace à l'agriculture urbaine partagée. Pour certains sites, les candidats ont même imaginé des services innovants, comme la livraison par drone, une station-service proposant des carburants propres, un réseau de minibus à la demande. À suivre...