Inventons la Métropole du Grand Paris 2 : Signature de la promesse de vente d'EPY Centre

Le site proposé est un terrain libre de près de 5 000 m2 à urbaniser dans le cadre de la ZAC Intégral. Situé à l'ouest du centre-ville rénové d'Epinay-sur-Seine, il se trouve à proximité de la médiathèque Colette, d'un cinéma et du centre commercial L'Ilo. Il s'inscrit dans le projet de rénovation urbaine mené depuis plus de 15 ans dans le centre-ville qui a permis la requalification complète du secteur en passant d'un urbanisme de dalle à un quartier ouvert, plus accessible pour les piétons, avec une véritable centralité commerciale et servicielle ouverte sur les berges de Seine. Non loin de zones d'activités économiques attractives et du Port de Gennevilliers, cet espace présente un intérêt majeur de développement par sa bonne desserte routière avec l'A86 et l'A15 et sa proximité du pôle gare d'Epinay-sur-Seine (RER C, T8 et T11 Express).

EPY Centre, Un projet innovant et multifonctionnel

Selon ses concepteurs, le projet EPY Centre « est révélateur de la façon dont se construit aujourd'hui la Ville ».

Créateur de plus de 600 emplois pérennes, il est multi fonctionnel, faisant cohabiter harmonieusement des usages complémentaires autour de trois pôles : santé bien-être, économie sociale et solidaire et activités tertiaires et de services. Ce projet sera, avant tout, solidaire, grâce à la création de différents espaces dédiés. La Croix Rouge y installera un Institut régional de formation sanitaire et sociale, un centre de consultations spécialisées en médecine et soins dentaires, ainsi qu'à destination de personnes présentant un handicap, une antenne de l'accélérateur d'innovation sociale “21”, un pôle bénévolat et une boutique solidaire. De son côté, l'Association d'appui à la participation à l'inclusion sociale et environnementale (AAPISE) favorisera l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, grâce à de l'habitat inclusif et/ou social : pension de famille, accompagnement vers l'insertion professionnelle, accueil pour jeunes enfants, adolescents et adultes souffrant de diverses formes de handicap,

etc.

Un axe serviciel à dominante paramédicale, un axe commercial avec des commerces et de la restauration, ainsi qu'un axe économique, avec un incubateur d'entreprises solidaires, des espaces de coworking, complèteront ce dispositif, dans un souci d'optimisation environnementale.