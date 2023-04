Invalides : Des courses solidaires au profit du Bleuet de France le 14 mai

Reversés intégralement au fonds de dotation du Bleuet de France, les dons récoltés lors des différentes courses solidaires soutiendront l’organisation de l’événement et les actions d’aide aux blessés et aux familles endeuillées des armées ainsi qu’aux victimes d’actes de terrorisme. « Ces dons leur procureront ainsi un accompagnement moral et financier dans leur vie quotidienne, comme dans leurs projets de reconstruction », explique l’organisation dans un communiqué.

La participation aux courses solidaires équivaut à un don. « Ainsi, chaque coureur ou marcheur témoignera de façon tangible de sa solidarité à l'égard des personnes, qui se sont engagées parfois au péril de leur vie, pour le service de la Nation et pour notre protection à tous ». Au programme, une marche et plusieurs courses de distances variables (2 km, 4 km, 10 km) sont organisées. Un village d’animation, au sein même des jardins nord des Invalides, sensibilisera le public sur des thématiques variées en lien avec le Bleuet, telles que la blessure, la reconstruction, le lien armée-nation et la solidarité face au handicap.

Modalités d'inscriptions et renseignement : Les inscriptions aux courses solidaires s’effectueront via le site internet :www.protiming.fr. Lieu : Accès par le 129 rue de Grenelle, 75007 Paris. Ouverture du village à compter de 13h et premier départ de course à 14h.