Interop, solution de digitalisation du processus notarial

En réaction aux évolutions réglementaires qui transforment les tarifs et les conditions d'exercice de la profession et soucieux de répondre aux besoins digitaux des clients, usagers et partenaires, les notaires ont pris conscience de la nécessité se réinventer. Après la signature électronique des actes notariés à distance, Quai des notaires accomplit une nouvelle avancée majeure qui fluidifie encore les transmissions et les communications informatiques et transforme radicalement les process de constitution des dossiers dans tous les domaines d'activité du notaire : droit immobilier, droit de la famille, droit des affaires.

Réinventer le processus notarial

Dans la même lignée que les projets de simplification et d'accessibilité au droit initiés par le ministère de la Justice, Quai des notaires, la première plateforme labellisée par le Conseil supérieur du notariat, lance “Interop”, le premier module interopérable avec l'ensemble des logiciels de notaires.

Il s'agit de nombreuses interfaces de programmation applicatives (API) reliées au sein d'un unique connecteur permettant la transmission des informations et documents de manière instantanée et sécurisée. Grâce à cette infrastructure de connecteurs, développée en partenariat avec la société NS Soft, les notaires peuvent envoyer ou recevoir des documents dématérialisés, sans manipulations, ni intermédiaire.

Simplification et gain de temps

Avec Interop, moteur intelligent de lecture et d'analyse de documents générateur de la création, des demandes et des formalités administratives nécessaires aux dossiers, Quai des notaires réinvente le processus notarial et diminue le temps de génération de 80 % des formalités à 30 secondes. Pour ce faire, les notaires n'ont qu'à déposer, en un clic, un avant-contrat sous format numérique afin que les moteurs intelligents analysent le document, envoient les demandes de formalités, interrogent les bases de données, récupèrent et stockent les réponses. Le notaire peut ensuite intégrer ces dernières dans son logiciel, toujours en un clic, grâce au module « Interop ».

« La transformation numérique du notariat est aujourd'hui devenue une réalité. Avec ces nouveaux outils, Quai des notaires accomplit une nouvelle étape importante au service des notaires. », explique Patrick Mc Namara, notaire retrayant et fondateur de Quai des notaires