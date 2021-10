Internet en France : les noms de domaine en .fr dépassent 2,5 millions

Grâce à cette nouvelle étape, le .fr rejoint le Top 5 des extensions géographiques les plus dynamiques, avec une croissance de 16 % en 2012. "Cette dynamique s'explique par les efforts de simplification menés par l'Afnic depuis plusieurs années afin d'être au plus près des attentes des utilisateurs", a résumé Mathieu Weill, directeur général de l'Afnic. Le 2,5 millionième nom de domaine en .fr a été obtenu par un éleveur canin de Côte d'Or, pour son site baptisé borders-collie.fr. Dans le monde, l'extension générique .com reste très largement en tête du classement.