Intérimoscope : + 3 % du volume d'offres d'emploi en intérim

« Comme on pouvait s'y attendre à l'issue de l'année 2017, le volume d'offres sur ce 1er semestre a confirmé la bonne santé du travail temporaire spécialisé pour les fonctions supports et les professions intermédiaires des entreprises. Ce type de contrat reste très apprécié des acteurs économiques dans un contexte où la confiance est clairement de retour mais où la flexibilité reste nécessaire pour les employeurs comme pour les candidats », selon Alain Mlanao, directeur général de Walters People France, entreprise spécialisée dans le recrutement intérimaire et permanent pour les fonctions supports et financières des entreprises.

+ 17 % pour les métiers de l'assurance

Poussés par une croissance nette du marché depuis 2008, les métiers de l'assurance ont vu leur volume d'offres en travail temporaire progresser de 17 % au 1er semestre 2018, tout au long de la chaîne contractuelle.

Le métier de rédacteur est largement recherché par les assureurs, du fait de la croissance combinée des investissements sur l'assurance de personnes (en réponse au vieillissement de la population) et sur l'assurance des biens (portée par la croissance des marchés automobile et immobilier). L'évolution inquiétante des catastrophes climatiques a aussi obligé entreprises et particuliers à étoffer leur couverture.

Dans un tel contexte de croissance et afin de faire face à ce marché toujours plus large, deux autres métiers sont particulièrement demandés en travail temporaire : les gestionnaires de contrats (+ 21 %) et les gestionnaires sinistres

(+ 21%).

Il convient enfin de noter sur ce marché que certains métiers sortent du lot au niveau des processus de recrutement. L'actuaire est un bon exemple ;

les candidats sont intégrés par les entreprises sans même qu'il leur soit nécessaire de diffuser des fiches de poste. Pour tous en tout cas, sur ce secteur, rien ne laisse présager de ralentissement pour le second semestre 2018.

+ 18 % pour les métiers de la construction

Le marché de la construction a connu un basculement et une croissance des offres en travail temporaire de plus de 18 % au 1er semestre 2018.

Alors que dans les mois précédents, les métiers stars du secteur étaient ceux de l'étude et de la conception, le marché s'oriente désormais vers l'exécution. Le cycle du marché évolue en effet autour des grands projets (Grand Paris, Paris 2024) dans lesquels on assiste enfin aux premières mises en chantier après une longue période de conception qui tirait les métiers de l'étude vers le haut.

Ce basculement est par exemple vécu par les métreurs (+ 20 % d'offres en travail temporaire) qui, après les études ,interviennent désormais sur les chantiers et qui bénéficient de l'ampleur des projets, appelés à s'étendre sur encore plusieurs années.

Cette évolution du marché a un impact sur d'autres métiers comme celui de dessinateur-projeteur, qui passe également de l'étude à l'exécution, et qui bénéficie d'une croissance des offres en travail temporaire de plus de 16 % au 1er semestre 2018. Enfin, tirant naturellement bénéfice des nombreuses mises en chantiers, le 1er semestre 2018 marque une embellie particulièrement notable pour les fonctions d'encadrement de chantiers (+ 21% pour les chefs de chantiers) qui – très sollicitées – sont même entrées dans une situation pénurique en termes de candidats.

L'intérim monte en flèche en 2018

En définitive, l'intérim profite d'une situation dans laquelle l'activité des entreprises évolue rapidement, avec des métiers qui doivent s'adapter. C'est donc une façon pour elles d'intégrer talents et compétences conformément à leurs besoins.

L'année a commencé positivement sur le marché du travail temporaire avec un 1er semestre 2018 qui témoigne d'un retour durable à la croissance. Deux marchés tirent particulièrement leur épingle du jeu sur les professions intermédiaires ; l'assurance et la construction, qui profitent d'une profonde croissance de leur activité.

« Si la situation d'un marché est positive, l'emploi en tire inévitablement profit. Et si l'emploi se porte bien, c'est le marché dans son ensemble qui avance. Nous sommes donc au cœur d'une spirale très positive dont il y a fort à parier qu'elle va perdurer », conclue Alain Mlana