Intention vaudra-t-elle action ?

Au nombre des acquis, les mesures règlementaires et financières d’urgence mises en œuvre ont permis de financer 117 000 logements sociaux, en France, en 2013. Pour la ministre, « le Grand Paris requiert un effort supplémentaire ». Le nouveau schéma directeur régional fixe ainsi un rythme annuel de construction de 70 000 logements neufs.

Le Gouvernement doit présenter prochainement un plan d’aménagement et de construction dans la région avec pour objectif la livraison de 1,2 million de nouveaux logements d’ici 2030, en réduisant par ailleurs « durablement » le coût de l’habitat. Au nombre des outils et leviers pour mener à bien cette politique : « l’accélération de la construction de logements, notamment sociaux, le développement d’une offre de logements intermédiaires, la mise en œuvre de l’encadrement des loyers et une action sur le foncier ». Reste que le défi est d’envergure et que cette ambitieuse stratégie devra livrer sa réelle efficience au fil des mois, à l’aune des réactions du marché immobilier et des affres de la crise.