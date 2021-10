Intelligence numérique : la France est 25e du Digital Intelligence Index

Mastercard et l'école Fletcher de l'université Tufts ont dévoilé le Digital Intelligence Index ou Indice d'intelligence numérique, qui illustre les progrès réalisés par les Etats pour développer l'économie numérique, favoriser la confiance et intégrer la connectivité dans la vie de milliards d'individus. Cette année l'indice reflète le développement numérique mondial, donne un aperçu des facteurs clés favorisant le changement et la dynamique, et détaille ce que cela signifie pour les économies faisant face aux défis de la pandémie mondiale et d'un avenir post-pandémie. Selon Bhaskar Chakravorti, doyen du département Affaires mondiales de l'école Fletcher de l'université de Tufts, « La pandémie est peut-être le test le plus parfait de l'avancée mondiale en matière de digitalisation. Nous voyons plus clairement comment des économies numériques dynamiques peuvent contribuer à la résilience économique en cette période de turbulences mondiales sans précédent, et être orientées de façon à favoriser le redressement et le changement. ».

Avec près des deux-tiers de la population mondiale connectés, l'accès au numérique ne suffit plus pour assurer compétitivité et durabilité dans ce domaine. La qualité de cet accès, l'utilisation efficace des technologies numériques, la responsabilité des institutions, la robustesse des politiques de gouvernance des données et la mise en confiance sont désormais des facteurs primordiaux. Ayant cela à l'esprit, les entreprises et les gouvernements peuvent agir ensemble pour aider l'ensemble des habitants de la planète à profiter des possibilités offertes par une économie numérique avancée. En 2020, l'indice a examiné l'évolution numérique et la confiance dans le numérique. Le premier élément permet de tracer la dynamique historique d'une économie. Le second représente le lien permettant d'aller d'un présent numérique à un avenir numérique intelligent et inclusif.

Evolution numérique dans le monde

Le tableau de bord de l'évolution numérique a cartographié 95 % de la population mondiale en ligne et s'est appuyé sur 12 ans de données. Il mesure 160 indicateurs dans 90 économies, relatifs à quatre dimensions clés que sont l'environnement institutionnel, les conditions de la demande, les conditions de l'offre, et la capacité à innover et à évoluer. La France situe à la 25ème place de cette cartographie, juste après les Emirats Arabe unis.

Dans le détail, s'agissant tout d'abord de l'environnement institutionnel, la France, qui se place en 23ème position de la cartographie, a encore des efforts à fournir pour rivaliser avec des pays comme l'Allemagne, à la 18ème position. Pour ce qui est ensuite des conditions de la demande, c'est-à-dire des moyens et des outils dont disposent les consommateurs pour se connecter à l'économie numérique, la France se situe actuellement à la 24ème position, juste après la Chine. Concernant les conditions de l'offre, facteur clé qui détermine la qualité et l'état opérationnel des infrastructures numériques et physiques, la France a du retard et se situe à la 24ème place. Enfin, sur la capacité à innover et à évoluer, la France se situe à la 24ème position.