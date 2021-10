Intelligence artificielle : UiPath lève 568 millions de dollars

Cette nouvelle levée baptisée Série D a été menée par Coatue rejoint par Dragoneer, Wellington, Sands Capital ainsi que des fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates Inc ; Accel, qui avait mené les séries A et B ; CapitalG et Sequoia, la série C ; auxquels s'ajoutent d'autres investisseurs existants comme IVP et Madrona Ventures Group.

En deux ans, UiPath a vu ses revenus récurrents annuels passer de 8 millions de dollars à plus de 200 millions de dollars. Sa valorisation est passée de 110 millions de dollars à 7 milliards de dollars, la faisant entrer dans le club select des licornes, ces start-up valorisées à plus d'un milliard de dollars.