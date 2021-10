Installation de la mission justice économique

Lundi 5 octobre, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti, et les ministres délégués à l'Industrie et aux PME Agnès Pannier-Runacher et Alain Griset, ont installé la mission sur la justice économique confiée à Georges Richelme, président de la conférence générale des juges consulaires de France.

@ AP - Bruno Le Maire