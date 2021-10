Insee : légère diminution des prix de production de l'industrie en mai 2020

L'Insee a récemment publié les indices de prix de production et d'importation de l'industrie pour le mois de mai 2020.

Il en ressort une baisse des prix de production de l'industrie française de 0,2 % en mai 2020, après des baisses plus marquées en mars et avril 2020, de respectivement -1,5 % et -2,3 %. Les prix des produits destinés au marché français sont stables en mai, avec -0,1 % alors que ceux destinés aux marchés extérieurs baissent de 0,3 %.

Ainsi, sur un an, les prix de production ont reculé de 3,5 %.

Légère diminution des prix de production pour le marché français

Selon les chiffres de l'Insee, les prix des produits industriels pour le marché français se stabilisent en mai 2020 avec -0,1 % contre -1,6 % en mars et -2,9 % en avril.

Par ailleurs, les prix des produits des industries extractives, énergie, eau ont diminué de 1,3 % et ceux des produits liés à la production et au commerce de l'électricité, de 2 % en raison de la saisonnalité et d'une faible demande liée aux mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19. Ainsi, sur un an, les prix des produits des industries extractives, énergie, eau ont diminué de 2,7 % en mai 2020.

A contrario, les prix des produits pétroliers raffinés ont rebondi de 23,7 % en mai 2020, après les chutes historiques observées en mars et avril, avec respectivement -35, 3 % et -34,7 %).

Deux autres diminutions constatées, en mai 2020, s'agissant des prix des « autres produits industriels » et des produits alimentaires et boissons.

Les premiers ont diminué de 0,3 % et ont été tirés à la baisse par la diminution des prix des produits chimiques, de 1,8 % sur un mois et de 14 % sur un an.

En mai 2020, les seconds ont diminué de 0,4 % à cause d'une reprise lente et progressive dans certains débouchés comme la restauration. Dans le détail, le prix de la viande et des produits à base de viande diminuent de 0,7 %.

Baisse plus marquée sur les marchés extérieurs

A hauteur de 0,3 %, les prix des produits industriels destinés aux marchés extérieurs affichent une diminution plus forte comparée aux prix du marché national. Cette baisse est notamment due à celle des prix des produits manufacturés.

Les prix des « autres produits industriels » exportés continuent de reculer et atteignent -0,8 %, en raison de la baisse de ceux des produits chimiques (-3 %) alors que ceux des produits métallurgiques rebondissent légèrement, de 0,5 %.

Suivant les cours du pétrole, les prix des produits du raffinage exportés rebondissent de 15,6 % sur un mois mais restent en très fort recul sur un an, avec -59,2 %.

Fait marquant, pour la première fois depuis juillet 2019, les prix à l'exportation des produits alimentaires et boissons diminuent de 0,6 %, s'agissant notamment des prix de la viande et des produits à base de viande. Ains, sur un an, les prix à l'exportation des produits industriels reculent de 2,2 % en mai 2020.

Légère hausse des prix d'importation de produits industriels

En mai 2020, les prix d'importation des produits industriels très légèrement augmenté, de 0,2 %, après de fortes baisses en avril (-2,4 %) et en mars (-3,3 %) Ceux des « autres produits industriels » importés diminuent quant à eux de 0,6 %, en raison de la baisse de ceux des produits chimiques (-2,6 % ) et de l'habillement (-1,1 %).

Quant aux prix d'importation des produits de la cokéfaction et du raffinage, ils remontent légèrement sur un mois (+0,7 %).

Ainsi, sur un an, les prix d'importation des produits industriels continuent de diminuer très fortement en mai 2020, à hauteur de 7,2 %.