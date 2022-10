Inscription des bénévoles aux JO de Paris

Un portail d'inscription sera lancé en mars, et non en février comme initialement pensé, pour une durée de six semaines. Il sera ouvert à tous et toutes à partir de 18 ans, sans condition de nationalité, parlant français et/ou anglais et qui disposeront d'au moins 10 jours de leur temps à proposer à l'été 2024.

De leur côté, les fédérations sportives ont déjà commencé à pré-sélectionner des candidats, qui participeront ensuite à la sélection. Exception à la règle, certains mineurs pourront être volontaires, comme les ramasseurs de balle au tennis de table, à condition d'avoir été pré-identifiés par leur fédération.

« Il n'y a pas de quota » de bénévoles issus des fédérations sportives mais « il y aura un volume important venu du monde sportif, car un tiers des missions consiste à être au service de la performance sportive », a expliqué le directeur délégué chargé des volontaires du comité d'organisation, Alexandre Morenon-Condé, qui a lui-même été bénévole lors des Jeux d'Athènes, en 2004, alors qu'il était étudiant.

Les éditions olympiques génèrent en général, a-t-il dit, entre 120 000 et 160 000 candidatures de bénévoles. Quelque 30 000 d’entre eux seront affectés aux Jeux olympiques et 15 000 aux Jeux paralympiques.