Innovation : les lauréats du Prix de l'inventeur européen 2021 dévoilés

Le Prix de l'inventeur européen a récemment célébré sa 15ème édition. Il est décerné chaque année par l'Office européen des brevets (OEB) à des inventeurs du monde entier. Les lauréats de cette année ont été désignés parmi des centaines d'inventeurs et équipes d'inventeurs proposés pour le Prix et sont originaires d'Autriche, d'Allemagne, des États-Unis, d'Inde, de Norvège, de Serbie, de Suède et de Suisse.

Les lauréats concouraient dans l'une des cinq catégories suivantes : Industrie, Recherche, Petites et moyennes entreprises, Pays non membres de l'OEB et Œuvre d'une vie. Ils ont été sélectionnés par un jury international et indépendant.

Cette année, en raison des contraintes sanitaires, la cérémonie était pour la toute première fois sous format numérique et ouverte au grand public.

Palmarès de l'édition 2021

Dans la catégorie Industrie, c'est le norvégien Gisle Djupesland qui a remporté le prix pour un dispositif médical qui facilite l'administration de médicaments par la voie nasale. Son invention a permis de faire prospérer une entreprise aujourd'hui cotée en bourse.

Dans la catégorie Recherche, ce sont les chercheurs Robert N.Grass ( Autriche) et Wendelin Stark (Suisse) qui ont remporté le prix. Ils ont mis au point une méthode inédite de sauvegarde de données converties en code génétique permettant de stocker des données de grande valeur durant des millénaires.

C'est le projet de Sumita Mitra, chercheuse indo-étatsunienne et seule femme récompensée qui a remporté le prix dans la catégorie des candidats hors OEB. Cette dernière a découvert que les nanoclusters pouvaient être utilisés en dentisterie et aboutir à des réparations solides, durables et esthétiques.

Pour la catégorie PME, le jury a décidé de récompenser Henrik Lindstrom et Giovanni Fill pour leurs cellules solaires modulables. Les deux suédois ont créé un système d'auto recharges solaires qui peuvent être intégrés à divers appareils électriques.

Enfin, dans la catégorie Oeuvre d'une vie, le prix a été décerné à l'allemand Karl Leo. Ce physicien a perfectionné les semi-conducteurs organiques en améliorant leur conductivité. Ces découvertes vont permettre de mettre au point une nouvelle génération de lampes OLED.