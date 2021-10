INNEST : sélection des jeunes pousses de sa seconde promotion

Innest a fermé les portes de l'appel à projets de sa seconde promotion le 15 mars dernier et a sélectionné 10 startups dans le secteur comptable, sur la quarantaine qu'il avait rassemblée. Parmi ces dernières, seules 3 ou 5 seront choisies les 29 et 30 mars prochains pour profiter de 8 mois d'accompagnement. Les startups œuvrent sur divers sujets allant de la gestion sociale, à la data écriture, data visualisation en passant par le bilan carbone.

Sélection par un jury d'experts d'exception

Les startups prochainement propulsées sont désignées par un jury d'experts, composé de 3 experts comptables spécialistes des sujets tech, de 3 partenaires professionnels ; AG2R La Mondiale, des experts financiers, Intuit/ QuickBooks et de 3 fonds d'investissements spécialisés dans les Fintech. Lors de la délibération, le jury prendra en compte le niveau de maturité des startups, le profil des fondateurs, leur impact sur la profession ou encore la motivation de l'équipe. Les résultats seront dévoilés au courant du mois d'avril.

Comme l'explique Laurent Benoudiz, président de l'Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France, la création de cet accélérateur vise à « répondre au double constat : d'un côté, les startups cherchent à percer le marché des experts-comptables et peinent à obtenir des retours d'expérience des professionnels pour challenger leurs produits et valider leur business model ; et de l'autre, les cabinets d'expertise comptable, quelle que soit leur taille, ont du mal à identifier au sein de l'écosystème des startups de l'AccounTech les solutions les plus pertinentes pour leur activité ».

Un programme d'accélération sur mesure

Pour cette seconde édition, l'accélérateur va booster de façon significative le développement des startups accueillies au sein de son programme en leur faisant tester leur solution et ses fonctionnalités et leur permettra de valider leur business modèle, leur stratégie de prix, leur identité de marque, leur équipe etc.

Ainsi, durant 8 mois, chaque start-up se verra attribuer un groupe de bêta-testeurs chargés de les challenger sur leurs solutions tout au long du programme. Elles suivront également des ateliers réfléchis de manière à correspondre le plus précisément possible à leurs besoins, notamment la découverte du marché des experts-comptables, sa structuration et ses spécificités et des ateliers ciblés dans la vente, le marketing, la levée de fonds, la RH etc. Chaque lauréate sera également régulièrement accompagnée par un mentor expert-comptable spécialiste des sujets de la start-up, pour la motiver et l'aider à grandir en lui apportant une vision métier ainsi que conseils et bonnes pratiques

Plus de 250 experts-comptables constituent aujourd'hui le pool de bêta-testeurs permettant aux jeunes pousses de bénéficier d'un retour d'expérience rapide sur leur produit de la part des experts-comptables eux-mêmes et contribuant directement au développement de solutions innovantes.