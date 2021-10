INNEST : lancement de la première promotion de start-up

INNEST a sélectionné, parmi 50 candidates, quatre start-ups au projet innovant qui constitue sa première promotion. Elles ont été distinguées par un jury constitué de représentants de fonds d'investissement, Blackfin, Breega, et OneRagtime, et d'entreprises partenaires, dont AG2R La Mondiale, Experts et Finances et Intuit. Elles bénéficieront de l'accompagnement sur-mesure et unique développé par INNEST.

Résoudre les problématiques des experts-comptables

Lancé en 2019, l'accélérateur de start-ups de l'Ordre des experts-comptables (OEC) de Paris Ile-de-France, INNEST, a pour ambition de mettre en avant des solutions innovantes et fiables correspondant aux enjeux de la profession du chiffre, afin de faciliter la transformation digitale des cabinets d'expertise comptable.

Comme l'explique Laurent Benoudiz, président de l'OEC de Paris Ile-de- France, INNEST est issu d'une double constatation : « d'une part les start-ups qui cherchent à percer le marché des experts-comptables et qui peinent à obtenir des retours d'expérience des professionnels pour challenger leurs produits et valider leur business model ; et d'autre part, les cabinets d'expertise comptable, quelle que soit leur taille, qui ont du mal à identifier les solutions les plus pertinentes pour leurs activités au sein de l'écosystème des start-ups de l'AccounTech ».

INNEST a pour objectif à résoudre ces problématiques en mettant en relation les start-ups avec une communauté de 260 experts-comptables, qui joueront le rôle de « bêta- testeurs » pour les solutions étudiées par ces dernières.

Accompagner la profession du chiffre

Parallèlement à cette mise en relation, INNEST permet aux start-ups accélérées de bénéficier d'un accompagnement comprenant des formations de compréhension du fonctionnement des cabinets d'expertise-comptable, des formations techniques dispensées par l'école de développement Le Wagon, des tests de sécurité numériques (pentests) pour certifier la sûreté technique de leurs solutions, un coaching par un mentor sur l'avancée du projet et le développement des start-ups ainsi qu'une mise en avant auprès des experts-comptables grâce au réseau et aux événements de l'Ordre.

« Durant 4 à 6 mois, les lauréats bénéficieront de retours d'expériences sur leurs projets de la part des experts-comptables eux-mêmes, contribuant ainsi directement au développement de solutions innovantes », précise Jonathan Cohen, fondateur de l'INNEST.

Rebooster la profession

Pour cette première édition, les start-ups apporteront des solutions d'automatisation et de dématérialisation, visant quatre champ de compétences distincts.

ABCSR, une FinTech innovante, proposera aux PME et TPE de mesurer leurs contributions RSE ou leur empreinte socioéconomique et environnementale à partir de l'analyse de leurs données financières pour qu'elles puissent adapter leur stratégie.

La start-up Capbloc accompagnera, elle, les experts-comptables dans la dématérialisation des registres légaux, grâce à son propre réseau blockchain privé autorisant la dématérialisation de toute la chaîne de gestion de l'actionnariat.

Autre start-up de cette première promotion, Evaltonbiz : elle mettra au service de la profession du chiffre l'outil de construction collaborative du prévisionnel financier qu'elle a développé et qui permet d'évaluer et de tester la solidité financière d'un projet et ainsi faciliter le dialogue avec les partenaires financiers des entreprises.

Enfin, la start-up Juriactes, assurera l'automatisation de la rédaction d'actes juridiques, comme l'approbation des comptes, via son progiciel SAAS. Celui-ci sera source de gain de productivité et de compétitivité pour les cabinets d'expertise-comptable et les cabinets juridiques.