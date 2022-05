Initiatives Jeunes Solidaires : le Département soutient 26 nouveaux projets

Pour cette édition 2022, 26 projets sont retenus dont cinq se déroulent dans les pays ciblés par la politique de coopération internationale du Département

La politique de coopération internationale du Département se concentre sur la mise en œuvre de programmes de développement agricole au Cambodge, en Arménie, au Bénin et en Haïti et encourage la jeunesse de son territoire à s’ouvrir au monde et à s’impliquer dans des projets de soutien aux populations locales.

Le dispositif départemental Initiatives Jeunes Solidaires soutient l’engagement des jeunes en faveur de projets de solidarité internationale visant à lutter contre la malnutrition et l’extrême pauvreté. En raison de la crise sanitaire, les éditions 2020 et 2021 ont été annulées.

Cette année, sur les 28 dossiers reçus dans le cadre de cet appel à projets, 26 ont été présélectionnés. Les lauréats reçoivent une subvention du Département pour leur réalisation. Au total, les subventions accordées par le Département pour cette édition s’élèvent à 100 000 euros pour l’ensemble des projets.