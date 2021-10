Initiatives Jeunes solidaires 2018

En 2018, le Département consacre un budget d'environ 2,2 millions d'euros à sa politique de coopération internationale, dont 100 000 euros accordés à l'édition 2018 d'Initiatives Jeunes solidaires. Depuis 2009, il soutient les initiatives de jeunes Alto-Séquanais de 18 à 30 ans porteurs de projets de solidarité internationale.

Ces projets, d'une durée d'un à 12 mois, visent à contribuer à la lutte contre la malnutrition et l'extrême pauvreté. Ils portent sur des actions dans des domaines divers et en particulier le développement local, l'agriculture, l'éducation et la santé. Une priorité est accordée aux actions se déroulant dans l'un des quatre pays visés par la politique de coopération internationale départementale : Arménie, Cambodge, Haïti et Bénin.

Le Département propose une aide financière dans la limite de 50 % du budget du projet, sauf projet spécifique, et un accompagnement pour favoriser la mise en œuvre de projets de solidarité internationale durables. Pour l'édition 2018, les financements attribués s'échelonnent de 1 000 à 12 000 euros.