Initiatives Île-de-France dévoile sa sélection pour le concours « créatrices d’avenir »

Le concours « Créatrices d’Avenir » 2022, événement de référence en Ile-de-France pour valoriser et favoriser l’entrepreneuriat des femmes, entre dans sa dernière ligne droite avec les sélections départementales des candidatures. Dans le Val-de-Marne, le jury organisé par Initiative Ile-de-France a retenu 9 candidates et attribué son coup de cœur à l’entreprise Datacraft, dirigée par Isabelle Hilali. Pour l’édition 2022 du concours, 744 candidatures ont été déposées sur la plateforme en ligne, dont 335 candidatures complètes et éligibles. Dans le Val-de-Marne, 27 candidatures de créatrices d’entreprise ont été enregistrées.

Le coup de cœur revient à Datacraft

Nouveauté cette année : les jurys départementaux, qui ont été organisés du 17 au 21 octobre dernier pour sélectionner les meilleurs projets qui accèderont au jury régional, mettent à l’honneur un « coup de cœur » parmi l’ensemble des candidatures de leur territoire.

Le jury, réuni le 17 octobre à La Fabrique de Grand-Orly Seine Bièvre, a attribué son « coup de cœur » à la candidature d’Isabelle Hilali, fondatrice de l’entreprise Datacraft, spécialisée dans l’échange de bonnes pratiques entre experts de la data grâce à un modèle unique de club, inspiré du compagnonnage, et imaginé pour permettre aux data scientists/data ingénieurs de se former en permanence.

Au total, 9 créatrices d’entreprise, couvrant les 5 catégories de trophées, ont été retenues pour représenter le Val-de-Marne lors du jury régional : Isabelle Hilali (Datacraft), Brunilda Olloni (3lse), Manon Lavergne (Viluso), Raphaëlle Butteau (Elle a du vin), Bertille Deneuville (BIKKLO), Charlotte Anson (Ozaelle), Estelle Cenille (Yellow Creation), Jennifer Hagiakian (Seconde Table) et Sharon Maillet (Ma boîte à slip).

15 finalistes

Les 80 candidatures nominées pour l’ensemble des départements franciliens seront étudiées par le jury régional le 9 novembre à la Préfecture de Paris et d’Ile-de-France. Composé d’une quarantaine d’experts de l’accompagnement et du financement, des partenaires de « Créatrices d’Avenir » et d’anciennes lauréates du concours, le jury déterminera les 15 finalistes de l’édition 2022 dans les catégories « Audace », « Entreprise responsable », « Innovation », « Quartier » et « Savoir-faire ».

Les 15 finalistes concourront du 14 au 23 novembre au vote en ligne pour le Trophée du Public, et seront auditionnées le 24 novembre par le jury final du concours.

Les lauréates de l’édition 2022 de « Créatrices d’Avenir » bénéficieront d’une visibilité et se partageront 60 000 € de dotations globales, dont 30 000 € en numéraire et 30 000 € en prestations d’accompagnement (coaching, rendez-vous expert, billets d’avion, mise en réseau…). Elles seront récompensées le 6 décembre lors de la cérémonie de remise des trophées à Paris.