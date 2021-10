Pas moins de 193 entreprises avaient candidaté à l'appel à projets. Chacune d'entre elles a bénéficié d'un financement et d'un accompagnement sur mesure par les associations du réseau Initiative France, qui apportent les quatre actifs stratégiques pour réussir : un projet solide, un financement adéquat par le prêt d'honneur, le conseil de professionnels et des relations locales avec des alliés de proximité.

Présidé par Louis Schweitzer, président d'honneur d'Initiative France, le jury a distingué des projets engagés, à impact positif sur les territoires et l'environnement, tous labellisés Initiative Remarquable.

Créé en 2020, ce Label met à l'honneur les entrepreneuses et entrepreneurs qui placent la

responsabilité environnementale, territoriale, sociale ou sociétale au cœur de leur projet d'entreprise.

4 lauréats pour leur impact sociétal positif

Les Franjynes | Turban, frange, bonnet & foulard « chimio stylés »

Prix Innovation & Engagement

Nice (06) Une entreprise créée par Julie Meunier, soutenue par Initiative Nice Côte d'Azur



Lorsque Julie Meunier est atteinte d'un cancer du sein à l'âge de 27 ans, elle perd ses cheveux et commence à se coiffer de turbans. Une fois guérie, elle réfléchit à un système qui permettrait à une frange et un turban de bien tenir sur la tête et crée son entreprise.

Avec Les Franjynes, elle propose une alternative à la perruque grâce à une collection de franges, entièrement adaptées à l'alopécie et la pelade, évolutives à la repousse des cheveux et à accessoiriser avec un turban, bonnet, foulard ou turbonnet. Distribués dans 200 points de vente en France, les turbans, remboursés par la Sécurité sociale, contribue au mieux-vivre des femmes touchées par l'alopécie à cause d'une maladie. Une invention bonne pour le moral !

Filaj | Des pailles de seigle biologiques, bretonnes, 100 % naturelles

Prix Ambition & Territoires

Locarn (22) Une entreprise créée par Johan Louedec & Julie Le Flour, soutenue par Initiative Centre Ouest Bretagne



C'est en revenant de 4 ans d'expatriation au Vietnam que les jeunes entrepreneurs rapportent dans leurs bagages l'idée de ces pailles éco-responsables. Dans ce pays encore pourtant très tourné vers le plastique, ils découvrent des alternatives écologiques aux pailles qui ont un temps d'utilisation très court.

Parmi les matières utilisées, le Lepironia attire leur attention : cette tige végétale cylindrique cultivée là-bas présente de nombreux atouts pour être utilisée en paille.

Mais pas question de faire voyager cette matière première au risque de ruiner le bilan carbone de leur entreprise : aidés par le père de Johan, agriculteur biologique, ils se mettent en quête d'un équivalent local en Bretagne. Le seigle apparaît alors comme la plante parfaite : l'entreprise est créée en 2020.

Longues de 14 ou 21 cm, les pailles Filaj devraient continuer leur développement avec l'interdiction des pailles en plastique au 1er juillet 2021.

Atelier Lucile Viaud | Une verrerie qui revalorise les déchets marins locaux

Prix Jeune

Rennes (35) Une entreprise créée par Lucile Viaud, soutenue par Initiative Rennes



Formée à l'Ecole Boulle en design d'objet, Lucile Viaud est créatrice verrière. Très tôt dans son travail, elle réfléchit à la revalorisation des déchets, ressources naturelles et coproduits de la filière marine bretonne. C'est ainsi qu'elle obtient un verre et un plâtre marins. Elle réalise des collections d'objets d'arts de la table (gobelets, portes-couverts, pots...), mais aussi des objets décoratifs comme des boules à suspendre en verre marin. L'une de ses collections est issue de la récupération de coquilles d'huîtres réduites en poudre. Elle a notamment créé un ensemble de verrerie sur mesure pour le chef étoilé breton Olivier Roellinger. Fortement ancrée dans son territoire, elle travaille en partenariat avec des artisans d'autres régions pour proposer des collections issues des ressources de leurs territoires.

Opopop | Des colis postaux réutilisables et consignés

Prix Entrepreneuse de demain

Saint-Sorlin-en-Bugey (01) Une entreprise créée par Charlotte Darmet & Antonin Grêlé-Rouveyre, soutenue par Initiative Plaine de l'Ain Côtière



En France en 2020, plus d'un milliard de colis ont été expédiés. C'est forts de ce constat, que Antonin Grêlé-Rouveyre et Charlotte Darmet créent leur entreprise en août 2020, en pleine pandémie. Le concept ? Proposer aux commerçants un service de colis par abonnement, 100% réutilisables. Les consommateurs payent lors de leur commande une consigne de 5 €. À la réception de leur colis, ils ont 15 jours pour renvoyer l'emballage en le déposant dans n'importe quelle boîte aux lettres de La Poste, et récupérer leur consigne. Un modèle vertueux qui permet une réduction considérable des déchets. Les colis sont réalisés en France dans une matière déperlante, légère, solide et responsable : pour les concevoir, les fondateurs de Opopop ont récupéré des fins de rouleaux de matières imperméables issues de l'industrie textile. Pour accompagner les marques dans le développement de la conception de packagings plus respectueux de l'environnement, ils proposent également un service de conseil.