Initiative « logement des soignants » : 25 millions supplémentaires apportés

Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, Marc Guillaume, et la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, Amélie Verdier ont présidé, mercredi 25 janvier, le premier Comité régional pour l’investissement en santé (CRIS) de l’année 2023. Cette réunion a permis de confirmer une enveloppe supplémentaire de 25 millions d’euros pour l’initiative « logement de soignants », de suivre le niveau des solutions de logement financées, de faire un point d’étape sur le suivi et le calendrier des projets prioritaires d’investissement sanitaires et des projets médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapés et de préciser les exigences en matière de développement durable.

Mars Guillaume a souligné « les efforts sans précédent menés par l’ARS et l’importance de l’action de l’État en Île-de-France afin de préserver la présence des professionnels de santé assurant l’attractivité des territoires ».

75 millions d’euros et 1 600 logements financés

En supplément des 50 millions d’euros déjà actés lors de la présentation de la stratégie d’investissement Ségur de décembre 2021, une nouvelle enveloppe de 25 millions d’euros a été annoncée pour le dispositif « logement des soignants ». Cet effort vise « à renforcer la dynamique positive de montée en puissance de la politique impulsée avec les établissements depuis le printemps 2022 et de l’inscrire dans la durée » et s’accorde avec l’une des priorités des services de l’État, qui est l’attractivité des métiers de la santé, avec un objectif de faciliter les logements pour les soignants.

Cette enveloppe va permettre de soutenir des établissements médico-sociaux, des initiatives de logements temporaires et des projets de valorisation du foncier et la rénovation de logements désaffectés des établissements. Aussi, quatre millions d’euros d’aides seront consacrés à de nouveaux projets validés pour les professionnels des GHT Nord 94 et Yvelines Nord, ainsi que pour l’EPS Ville-Evrard. « L’ARS reste à l’écoute des besoins des établissements de la Région pour leur permettre de développer de nouvelles solutions de logement pour le personnel soignant titulaire », a précisé Amélie Verdier.