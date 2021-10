Initiative Jeunes Solidaires

L'objectif de cette opération est de soutenir l'engagement de jeunes alto-séquanais en faveur de projets de solidarité internationale. Sont éligibles les projets permettant de lutter contre la malnutrition et l'extrême pauvreté. D'une durée comprise entre un et 12 mois sur le lieu de réalisation, sous réserve des conditions de sécurité des participants, les actions doivent être portées par une association, dont le siège social est en France, et un partenaire local.

Une priorité est accordée aux projets se déroulant dans l'un des quatre pays visés par la politique de coopération internationale départementale : l'Arménie, le Bénin, le Cambodge et Haïti.

Le Département propose une aide financière qui peut représenter jusqu'à 50 % du montant total du projet. Ce taux peut faire l'objet d'une dérogation au cas par cas pour un projet spécifique ou exemplaire. Il offre également un accompagnement pour favoriser la mise en œuvre de projets de solidarité internationale durables.

Le Département se mobilise également à travers ce dispositif pour appuyer les jeunes, à leur retour, dans la restitution de leurs projets sur le territoire des Hauts-de-Seine et dans la valorisation de cette expérience dans leurs parcours professionnels.

Pour participer à l'appel à projets, les personnes intéressées doivent télécharger le dossier sur www.hauts-de-seine.fr, rubrique “Economie & Emploi/Coopération Internationale“.