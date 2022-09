Initiative Ile-de-France met à l’honneur trois actrices franciliennes de l’économie responsable

Ces trois femmes ont été primées dans la catégorie « Entreprise responsable » du concours « Créatrices d’Avenir ». Une récompense pour la singularité de leur projet et l’impact en matière de durabilité de leur activité.

Trois franciliennes

Depuis plus de 10 ans, le concours « Créatrices d’Avenir » a accompagné près de 1 000 femmes ayant lancé une entreprise à impact. La catégorie « Entreprise responsable » est celle qui attire le plus de candidates. Parmi elles, Natacha Hulmel, avec MYBEN, la première plateforme collaborative de location de benne, à destination des professionnels. En 2021, c’est Camille Relandeau qui remportait le Trophée, pour la Conserverie de la Forêt, un atelier fabriquant et commercialisant des produits issus de la transformation de fruits et légumes des maraîchers locaux, ainsi qu’Hélène Lyonnet, avec Le Casier Vert, une épicerie locale zéro déchet qui réalise de la vente directe.