Initiative Île-de-France : un réseau efficace pour les entrepreneurs

« Nos chiffres de 2016 confirment l'efficacité de notre réseau au service des entrepreneurs et du développement des territoires. Ils montrent qu'Initiative Ile-de-France est un acteur majeur et incontournable au sein de l'écosystème entrepreneurial francilien », souligne Edouard de Penguilly, président d'Initiative Ile-de-France.

En 2016, Initiative Ile-de-France a joué un rôle stratégique sur le terrain de l'emploi. Les entreprises franciliennes soutenues par le réseau étaient plus solides et ont créé plus d'emplois que la moyenne. En 2016, le réseau francilien a ainsi permis aux entreprises accompagnées de créer ou sauvegarder 5 225 emplois directs dont 4 175 au titre des projets accompagnés et financés par les plateformes Initiative et 1 050 au titre des projets hébergés par les pépinières et incubateurs.

Les plateformes ont accompagné 4 944 chefs d'entreprise au cours de l'année, dont 1 947 nouveaux entrepreneurs. Les entreprises soutenues affichent un taux de pérennité de 88% après trois ans d'existence.

Au total 127,8 millions d'euros (total des prêts d'honneur, des prêts Nacre et des prêts bancaires associés) ont été investis dans l'économie des territoires franciliens, grâce à l'action d'Initiative Ile-de-France.

En 2016, 1 008 entreprises étaient hébergées, soit en moyenne 24 entreprises par site. Le taux d'occupation des bureaux a atteint les 70%. Par ailleurs, 64% des entreprises sortantes de structure d'hébergement restent sur la commune ou l'agglomération contribuant ainsi au développement économique local.

Soutenir les entrepreneurs à tous les stades de leur projet

Pour la seule année 2016, les plateformes Initiative ont accompagné et financé la création, la reprise ou la croissance de 1 428 entreprises. Le réseau francilien est également particulièrement présent dans le soutien à la reprise et la croissance des entreprises. Dès 2010, il a créé « Ile-de-France Transmission », une offre de financement dédiée à la reprise-transmission d'entreprises à potentiel d'emplois et d'activité.

Les pépinières, incubateurs, et leurs espaces de coworking, proposent des lieux d'accueil aux entreprises comprenant des espaces professionnels évolutifs, un suivi personnalisé, une mise en relation de l'entrepreneur ainsi qu'un accompagnement au développement des jeunes entreprises. Chaque année, ce sont plus de 300 nouvelles entreprises qui sont ainsi appuyées.

Permettre à tous d'entreprendre

La création d'entreprise constitue une véritable alternative à la recherche d'emploi. En 2016, Initiative Ile-de-France a permis à 1 174 demandeurs d'emploi de lancer leur entreprise et créer ainsi eux-mêmes leur propre emploi. Particulièrement engagé dans la promotion de l'entrepreneuriat des femmes, Initiative Ile-de-France mène de nombreuses actions pour encourager et promouvoir l'entrepreneuriat féminin, à l'image de « Créatrices d'Avenir ». Cet engagement se traduit en chiffres puisque le réseau a accompagné 30% de femmes soit 588 entrepreneures.

Parmi les 47 sites de pépinières et incubateurs du réseau, 20% sont implantés en quartiers prioritaires. L'âge moyen des entrepreneurs qui entrent en structure d'hébergement est de 38 ans, il s'agit donc de créateurs ayant une expérience professionnelle significative. Par ailleurs, 20% d'entre eux sont des femmes.