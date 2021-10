« Créatrices d'Avenir » : lancement de la 11e édition

Initiative Ile-de-France vient de lancer la 11ème édition de « Créatrices d'Avenir » et d'ouvrir les candidatures pour trouver la « Créatrice d'Avenir » ainsi que les cinq créatrices marquantes de l'année 2021. Les futures lauréates remporteront, outre une visibilité médiatique, 60 000 euros de dotation globale, dont 30 000 € en numéraire et 30 000 € en accompagnement ou en nature délivrés par les partenaires du concours (mise en réseau, formation, rendez-vous expert, billets d'avion pour de la prospection à l'international...). Les candidatures sont ouvertes du 1er juin au 30 septembre 2021 sur www.creatricesdavenir.com.

Soutenir les candidates dans un contexte tendu

Le programme « Créatrices d'Avenir » vise à aider les dirigeantes d'entreprises franciliennes, tout en valorisant les femmes qui osent entreprendre et en donnant l'envie aux autres de se lancer. Au cours des six mois séparant le lancement de l'appel à candidatures et la cérémonie de remise des trophées qui récompense les parcours et projets les plus inspirants, les candidates sont épaulées : elles bénéficient de l'accompagnement du réseau Initiative Ile-de-France et de ses associations locales, à travers une expertise de leur projet, une mise en réseau et un accompagnement au financement le cas échéant. Tout comme l'édition 2020 et dans le contexte économique actuel, l'accompagnement proposé par Initiative Ile-de-France à travers ce programme sera de nouveau une aide précieuse pour les candidates de cette année souhaitant développer leur entreprise.

« Plus qu'un concours, « Créatrices d'Avenir » se révèle être un véritable programme d'accompagnement pour toutes les femmes entrepreneures qui rejoignent l'aventure. Du dépôt de candidature à la cérémonie de remise des trophées, ces dernières bénéficient de toute l'expertise d'Initiative Ile-de-France et de ses associations locales, ainsi que des multiples soutiens des partenaires du programme. L'objectif est qu'elles puissent développer leur projet entrepreneurial dans les meilleures conditions. », explique Loïc Dupont, président d'Initiative Ile-de-France.

Audace et diversité de l'entrepreneuriat féminin valorisées par six trophées

La cérémonie de remise des trophées, prévue en décembre prochain, récompensera six femmes ayant créé ou repris une entreprise en Ile-de-France. Afin d'illustrer au mieux la richesse et la pluralité des projets entrepreneuriaux portés par les franciliennes sur l'ensemble du territoire, Initiative Ile-de-France propose 5 catégories aux candidates de « Créatrices d'Avenir » :

« Audace », dédiée aux femmes ayant créé ou repris une entreprise dans un secteur non-traditionnellement féminin ;

« Entreprise responsable », dédiée aux femmes ayant créé ou repris une entreprise conciliant activité économique et responsabilité sociale ou environnementale ;

« Innovation », dédiée aux femmes ayant créé ou repris une entreprise s'inscrivant dans une démarche innovante au sens large ;

« Quartier », dédiée aux femmes issues d'un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) ayant créé ou repris une entreprise ;

Et « Savoir-faire », dédiée aux femmes ayant créé ou repris une entreprise mettant à l'honneur une technique de fabrication, de réparation, de transformation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.

Comme chaque année, à l'issue d'une phase de sélection organisée en octobre-novembre, les projets des 15 finalistes « Créatrices d'Avenir » seront soumis sur les réseaux sociaux, du 12 au 19 novembre 2021, au vote du public qui élira celle qu'il estime être la plus prometteuse. Le jury final se réunira le 23 novembre 2021 pour désigner les lauréates des cinq catégories et distinguer la « Créatrice d'Avenir 2021 ».

Soutien de partenaires publics et privés de référence

« Créatrices d'Avenir » bénéficie du soutien financier et opérationnel d'acteurs publics et privés fortement engagés dans le développement économique et social et l'entrepreneuriat des femmes en Ile-de-France, à savoir : la Préfecture de Paris et d'Ile-de-France, la Région Ile-de-France, le Fonds social européen, Bpifrance, Groupama Paris-Val-de-Loire, le Crédit Agricole d'Ile-de-France, Neuflize OBC, KAP-WAN, Air France et l'agence Poussin Communication.