Initiative France et France Digitale s'engagent pour la transformation numérique des entreprises

Ce partenariat s'appuie sur l'expertise, l'expérience et le réseau uniques des deux organisations et contribuera à la relance de l'économie, par l'entrepreneuriat, sur tous les territoires.

De nouvelles synergies pour renforcer le soutien aux entrepreneurs

« Pour créer les champions européens du numérique, il est indispensable de favoriser la mise en réseau et le partage d'expertise. Ce partenariat concrétise notre engagement sur le réarmement technologique du pays, en accompagnant France Initiative dans leur tournant digital, et en mettant en valeur les solutions de l'écosystème France Digitale pour la transformation digitale des entreprises. Enfin, nous sommes ravis de l'engagement d'Initiative France envers les entrepreneurs en herbe du programme French Tech Tremplin : l'accès à un tel accompagnement et financement est un vrai coup de pouce pour la suite de leur aventure entrepreneuriale », explique Frédéric Mazzella, président de France Digitale.

Initiative France et France Digitale sont engagés depuis plusieurs années pour rendre possible la création et la croissance des start-ups.

Les 214 associations d'Initiative France financent les projets d'entreprise, sur tous les territoires, avec un prêt d'honneur à taux 0, et accompagnent les entrepreneurs dans la durée pour augmenter leurs chances de réussite.

Avec son réseau de 1 800 dirigeants de start-ups, France Digitale met en relation ses membres pour faciliter les levées de fonds, les recrutements et la formation. Elle opère la French Tech Grand Paris, qui déploie le programme « French Tech Tremplin » sur le territoire francilien, dont le but est de former et accompagner les entrepreneurs issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville, bénéficiant d'un statut de réfugié, des minima sociaux ou d'une bourse sur critères sociaux.

French Tech Tremplin et financement

Avec ce partenariat, Initiative France identifiera les porteurs de projets du numérique qui pourront bénéficier du programme « French Tech Tremplin » soutenu par France Digitale et la French Tech Grand Paris. Les entrepreneurs participant à ce programme seront également intégrés au parcours de financement et d'accompagnement de l'association Initiative du territoire sur lequel ils créent leur entreprise.

De son côté, France Digitale mobilisera son réseau d'experts du numérique et de l'entrepreneuriat technologique pour aider les associations du réseau Initiative France à mieux appréhender ces enjeux et monter en compétences dans l'accompagnement des entrepreneurs. Les experts de France Digitale seront également invités à s'engager en tant que bénévoles au sein des associations Initiative France, soit pour participer aux comités qui octroient les prêts d'honneur ou pour intervenir aux côtés des entrepreneurs comme marraines ou parrains.

« Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se lancer sans intégrer le numérique à sa stratégie. Je suis heureux de donner le coup d'envoi de cette nouvelle collaboration, qui doit permettre de révéler le potentiel entrepreneurial dans le domaine du numérique, partout en France », déclare Guillaume Pepy, président d'Initiative France.