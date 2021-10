InfraRed et Hemisphere cèdent l'immeuble Tangram à Malakoff

Situé à Malakoff près de la future gare du Grand Paris qui accueillera la ligne 15 d'ici à 2025, cet immeuble est composé de deux corps de bâtiments reliés par un immeuble-pont, et se déploie sur six étages. Au coeur du pôle tertiaire Malakoff-Montrouge-Chatillon, l'immeuble est aujourd'hui loué à 100 % par les sociétés SPIE ICS, Axione (filiale du groupe Bouygues), Inbox et Dubble Food.

Ce projet immobilier avait consisté en l'acquisition d'un foncier et la signature simultanée d'un contrat de promotion pour la construction en blanc d'un complexe de bureau avec commerces en pied d‘immeuble de 14 300 m². L'ensemble bénéficie de prestations de très haute qualité grâce à l'implémentation de H2S (Hemisphere Smart Services) et est certifié HQE et Breeam.

Le cabinet d'avocat d'affaires Gide, l'étude Le Breton Notaires et le cabinet Racine pour les aspects fiscaux, ont conseillé InfraRed Capital Partners et Hemisphere dans le cadre de cette opération de cession.