Information du public en matière d'environnement

Le Conseil constitutionnel saisi par des questions prioritaires de constitutionnalité a censuré fin juillet les dispositifs de participation prévus dans le Code de l'environnement les jugeant insuffisants. La Charte de l'environnement, inscrite en 2004 dans la Constitution, dispose dans son article 7 que "toute personne a le droit (...) de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement". Le projet de loi "relatif à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement" inscrit en procédure accélérée (une lecture par assemblée) répond à cette censure. Pour les décisions relevant de l'Etat le public est informé par voie électronique. Tout projet impactant l'environnement accompagné d'une note de présentation non technique est mis en ligne et le public peut faire ses observations par voie postale ou électronique. Ces observations sont rendues publiques et l'administration devra en tenir compte. Pour les décisions individuelles, prises par exemple par les collectivités territoriales ou les autorités administratives indépendantes, le projet de loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les modalités de participation du public.