Infogreffe lance sa marketplace pour faciliter la transmission d'entreprises

Tout juste lancée et accessible en ligne, la Marketplace Infogreffe facilite la transmission d'entreprises entre cédants et repreneurs grâce à un moteur de recherche, permettant de naviguer parmi des fiches d'entreprises alimentées et mises à jour en continu grâce aux données certifiées par les greffiers des tribunaux de commerce.

Plateforme tout-en-un pour fluidifier le marché de la transmission

Concrètement, cette marketplace répertorie grâce à de nombreux critères chiffrés (données bilantielles) et qualitatifs (exemples : bio, Made in France, etc.) des offres de cession, déposées par les cédants et les entrepreneurs en quête de partenaires et d'associés, ou bien encore par les administrateurs et mandataires judiciaires. Ces offres peuvent également être générées automatiquement suite à l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Sur le même principe qu'un site d'annonces en ligne, c'est une plateforme collaborative qui fait le lien entre offre et demande, jouant le rôle de tiers de confiance dans le processus de transmission d'entreprises.

En valorisant les offres de cessions auprès de potentiels repreneurs et investisseurs, l'outil favorise la transmission de richesses, de savoir-faire et d'expertises au sein de l'écosystème entrepreneurial français, et accroît les chances de renaissance des entreprises en difficulté.

Outil innovant levier de relance

Afin de faciliter les échanges entre les différentes parties prenantes, la plateforme a été conçue comme un site unique, qui centralise au même endroit toutes les offres de cessions d'entreprises.

« Avec la Marketplace Infogreffe, nous franchissons un cap dans la mise en œuvre de solutions innovantes au service des entrepreneurs et dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. Nous avons la conviction que les fonctionnalités de cette nouvelle plateforme, destinées à faciliter les échanges entre cédants, repreneurs et investisseurs, sont de réels leviers de relance économique du pays », commente Dieudonné Mpouki, président d'Infogreffe.

Le moteur de recherche gratuit propose une recherche guidée par ciblage parmi diverses fiches d'entreprises détaillées et un service d'alertes mails pour optimiser la détection de l'entreprise recherchée. Une base de données de prospection en fonction d'items sur-mesure est également proposée aux repreneurs ou investisseurs qui n'auraient pas trouvé l'entreprise de leur choix.

Infogreffe met un point d'honneur à développer constamment de nouveaux outils fiables et innovants pour faciliter les démarches des acteurs économiques et judiciaires. Sa marketplace est ainsi accessible de manière totalement sécurisée grâce au service d'authentification MonIdenum, qui permet de se connecter à son espace personnel en quelques clics tout en garantissant l'identité numérique du déposant.

De plus, les informations légales des annonces sont garanties par le dépôt des offres grâce au numéro Siren, gages d'une réelle confiance économique entre cédants et potentiels repreneurs.