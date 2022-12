Infogreffe lance le site « Mes Impayés » pour recouvrer ses créances plus facilement

Le groupement d’intérêt économique (GIE) Infogreffe, partenaire de confiance des entreprises, et l’un des plus grands réseaux de commissaires de justice, premiers professionnels du recouvrement, mettent leurs compétences et leur savoir-faire en commun au service des entreprises et des justiciables afin de leur permettre le recouvrement à l’amiable de leurs créances civiles et commerciales.

Ce nouveau service sécurisé et facilement accessible renforce le panel de services Infogreffe permettant à la fois de réduire les impayés et de sécuriser la trésorerie et les finances des entreprises.

Simple, fiable et sécurisé

Le nouveau portail mesimpayes.infogreffe.fr permet de récupérer des sommes dues de façon dématérialisée et sécurisée. Pour cela, rien de plus simple : l’entreprise télécharge une facture impayée sur la plateforme, renseigne son RIB et son numéro SIREN , puis indique le SIREN du débiteur (ou son identité s'il s'agit d'un particulier). Infogreffe complète alors les informations manquantes.

Les commissaires de justice partenaires contacteront ensuite le débiteur. Chaque dossier est suivi et traité durant 60 jours afin d'aboutir à un recouvrement amiable via des prises de contact par courrier, e-mail, SMS ou téléphone. Toutes les actions menées sont recensées dans un tableau de bord accessible depuis le portail en ligne afin de connaître l'état du dossier en temps réel.

Enfin, une fois les dettes du débiteur réglées, les fonds perçus par les commissaires de justice sont immédiatement virés sur le compte bancaire de l'entreprise.

Outil sécurisé de lutte contre les défaillances d’entreprise

Les impayés et les retards de paiement sont un réel problème pour les entrepreneurs et leur trésorerie, leur accumulation pouvant même conduire à la défaillance des entreprise concernées, pourtant viables. Selon les chiffres de l’ Observatoire des délais de paiement, els PME pourraient récupérer jusqu'à 12 milliards d'euros de trésorerie, sachant que les impayés dépassent les 50 milliards d'euros par an.

Le contexte étant économiquement fragile et incertain, cette nouvelle plateforme représente donc un moyen simple, rapide et sécurisé de lutter contre les défauts de paiement et de permettre aux entreprises de conserver leur cash flow dans leur trésorerie.