Infogreffe et Qonto sur une solution de dépôt de capital entièrement dématérialisée

Grâce à une solution Qonto intégrée au parcours d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (RCS), la création d'entreprise devient plus accessible, facilitée et optimisée pour les utilisateurs d'Infogreffe depuis le 7 mars 2022.

L’expertise de la LegalTech et de la FinTech

Ce partenariat, fruit de la rencontre d'Infogreffe et de Qonto, répond à une vocation commune, celle de libérer le potentiel entrepreneurial français en facilitant et sécurisant au maximum les démarches des créateurs d'entreprises.

L’ojectif de la solution proposée par Infogreffe et Qonto ? Simplifier la démarche de création d'entreprise et ainsi permettre à l'entrepreneur d'effectuer son dépôt de capital social depuis la plateforme Infogreffe, en parallèle de sa formalité d'immatriculation en ligne.

Maître Dieudonné Mpouki, président d'Infogreffe, a salué ce nouveau partenariat :

En nous associant à Qonto, Infogreffe concrétise une nouvelle fois l'essence de sa mission : offrir aux entrepreneurs des solutions qui allient le meilleur de la technologie et de l'expertise métier des greffiers des tribunaux de commerce. L'innovation est ici mise au service de la simplification et de la sécurisation des démarches des chefs d'entreprises ».

Une « démarche intégrée et sécurisée »

La solution de Qonto est intégrée au parcours de création d'entreprise en ligne proposé sur www.infogreffe.fr. L'entrepreneur qui effectue sa démarche d'immatriculation a la possibilité d'ouvrir un compte professionnel avec Qonto, sans quitter la plateforme Infogreffe. Il peut alors déposer son capital directement en ligne via un simple virement et obtenir son certificat de dépôt numérique sous 72h, permettant ainsi d'optimiser radicalement les étapes et le temps nécessaires à la création d'une entreprise.

Nous sommes ravis de nous associer à Infogreffe, afin de pouvoir faciliter ensemble la création d’entreprise. Ce partenariat s'inscrit pleinement dans notre mission de simplifier le quotidien des créateurs d'entreprise. Notre objectif est de leur faire gagner du temps dans leur démarche de création pour qu'ils puissent passer du temps sur le développement de leur business », a ajouté Alexandre Prot, CEO de Qonto.

Lutte renforcée contre la fraude

Qonto délivre une attestation de dépôt des fonds qui est directement ajoutée dans l’enveloppe numérique de l’entreprise à destination des greffes, renforçant ainsi leurs moyens de police économique. Grâce à ce procédé, la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera renforcée, mission dans laquelle les greffiers des tribunaux de commerce sont pleinement engagés et pour laquelle Infogreffe a développé une plateforme dédiée : KYC Infogreffe.