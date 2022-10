Inflation : la France en dessous du taux annuel moyen dans la zone euro

Selon les indicateurs de l'office statistique de l'Union européenne Eurostat, publiés le 30 septembre dernier, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 10 % en septembre 2022, contre 9,1% en août. S'agissant des principales composantes de l'inflation de la zone euro, l'énergie devrait connaître le taux annuel le plus élevé en septembre (40,8 %, comparé à 38,6 % en août), suivie de l'alimentation, alcool & tabac (11,8 %, comparé à 10,6 % en août), des biens industriels hors énergie (5,6 %, comparé à 5,1 % en août) et des services (4,3 %, comparé à 3,8 % en août).

La France, meilleure élève dans la gestion de l’inflation

Les estimations de l’inflation dans la zone euro publiées par Eurostat se basent sur l'évolution des données sur les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH), pour l'ensemble de la zone euro et pour chaque État membre, soit entre le mois de référence et le même mois de l'année précédente (inflation annuelle), soit entre le mois de référence et le mois précédent (inflation mensuelle).

Ainsi, en septembre 2022, la France est l’Etat membre qui a le taux d’inflation annuel le plus bas de la zone euro (6,2 %). Elle est suivie par Malte (7,3 %), la Finlande (8,4 %), l’Irlande (8,6 %) et le Luxembourg (8,8 %). L’Allemagne est au-dessus de la moyenne de la zone euro, avec un taux d’inflation annuel de 10,9 % en septembre 2022, de même que la Belgique (12 %) ou encore la Grèce (12,1 %).