Inédit : un salon virtuel dédié aux CSE

Dans le contexte de crise sanitaire et sociale actuel, les élus syndicaux et représentants du personnel jouent un rôle majeur. La consultation du CSE est par exemple incontournable pour la mise en place du dispositif de chômage partiel dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Afin de permettre à ces élus de se tenir au courant des nouveautés pendant le confinement sans se déplacer et pour ne pas attendre la reprise pour que cette communauté puisse échanger sur les thèmes de l'actualité sociale, la start-up HappyPal a rassemblé des dizaines d'experts autour d'une initiative inédite pour ce secteur habitué aux salons physiques et à la formation présentielle (51 salons annulés dans 40 villes).

Fondée en 2019 par d'anciens élus CSE, la jeune pousse française qui a pour objet social de « propulser les avantages salariés et la gestion des CSE à l'ère du digital » profite de cette période de confinement pour promouvoir son savoir-faire, notamment par l'organisation du premier salon digital sur ce thème.

L'événement en ligne vise à permettre aux élus de se former aux nouveaux enjeux et missions élargies du CSE, à l'instar de l'animation du dialogue social, la protection de l'emploi et des conditions de travail et l'amélioration des conditions de santé en entreprise. Il propose dix conférences suivies de sessions de Questions/Réponses en direct sur des sujets d'actualité brûlants comme le rôle des CSE dans la sauvegarde de l'emploi en temps de crise ; élus CSE face à la crise du Covid-19 et ses conséquences sur les droits des salariés ; quelle place pour la santé au travail…

Si la participation est 100 % gratuite, sur inscription via cseonline.fr, les places pour cette première édition sont limitées pour permettre le bon déroulement des sessions.