Industrie : 208 fermetures d'usines et 130 créations en 2012

Ces 208 fermetures représentent une hausse de 50 % depuis le début 2012, par rapport à la même période en 2011, selon le décompte fait par les auteurs de l'étude. "Depuis le 1er janvier 2009, nous recensons 1 132 fermetures de sites industriels employant plus de 10 salariés", selon David Cousquer, créateur et gérant de Trendeo. "Dans le même temps, 786 sites ont été créés, soit un solde net négatif de 346 usines".



"Les grands sites comme celui de PSA à Aulnay font la Une des journaux, mais la taille moyenne des installations concernées est de 73 emplois", souligne-t-il. Les fermetures d'usines se poursuivent alors que les créations d'usines ralentissent", estime Trendeo et les perspectives pour l'emploi sont sombres: "il est à craindre, compte tenu des efforts budgétaires annoncés pour 2013, que la baisse des emplois publics accompagne celle du privé", anticipe M. Cousquer.