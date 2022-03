Indigo ouvre son premier Cyclopark

La crainte de se faire voler son vélo pousse 46 % des cyclistes à renoncer à le prendre. Cette proportion atteint même 60 % chez ceux qui ont déjà été victimes d’un vol, selon une enquête réalisée par le bureau d’étude 6t. En France chaque année, ce sont plus de 400 000 vélos volés et un tiers des cyclistes qui se sont déjà fait voler leur vélo. Pour 8 % d’entre eux, cet incident a provoqué l’abandon de sa pratique.

Pour répondre à cette problématique et pour rassurer les cyclistes, Indigo a décidé de créer et de développer les parkings à vélo sécurisés, appelés les Cycloparks. Après Lille, Marseille et Mulhouse, c’est à Paris qu’Indigo poursuit le déploiement de ses Cycloparks, dans le parc de stationnement Sèvres-Babylone, géré en délégation de service public pour le compte de la ville de Paris. Pour accompagner le plan Vélo de la capitale, qui vise à favoriser l’utilisation du vélo, Indigo projette d’y ouvrir une vingtaine de Cyclopark en 2022, soit plus de 1 000 nouvelles places sécurisées de stationnement vélos. Ce qui doublera le parc vélos d’Indigo à Paris, le groupe proposant déjà près de 1 000 places vélos dans ses parkings parisiens. Au total, il compte aménager une centaine de parkings en 2022 dans ses parkings en France, chacun disposant en moyenne de cinquante à soixante-dix emplacements de stationnements vélos. L’ambition du groupe : équiper 300 parcs d’ici trois ans pour atteindre 30 000 places de vélos sécurisées dans toute la France d’ici 2025.

Le parking à vélo situé à Sèvres Babylone sera accessible par la rue Velpeau. Il est composé de 93 emplacements dont cinq avec bornes de recharges pour les vélos à assistance électrique. Le tarif pour pouvoir y garer son vélo est de 10 euros par mois et de 75 euros pour un abonnement à l’année.