Index d'égalité salariale : les PME dans la course dès le 1er mars

Affiches Parisiennes : Pourquoi l'obligation de publier cet index pour les PME est-elle présentée comme un cap important à franchir pour elles ? Affiches Parisiennes : Pourquoi l'obligation de publier cet index pour les PME est-elle présentée comme un cap important à franchir pour elles ?

Clémence Cantan : Toutes les entreprises ont des obligations en termes d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui varient en fonction de leurs effectifs. Mais cette mesure va plus loin.

A l'origine, on retrouve l'article L 1142-5 du code du travail qui précise qu'il incombe à tous les employeurs « de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle » et de « prendre les mesures permettant de les atteindre ».

Pour les entreprises de + de 50 salariés, il y a une obligation d'établir un diagnostic des écarts de situations entre hommes et femmes puis d'élaborer des accords en matière d'égalité professionnelle ou des plans d'action unilatérale en cas d'échec des négociations.

Jusqu'alors, cette obligation de négociation concernait donc les entreprises dotées d'un ou plusieurs délégués syndicaux.

Dorénavant, on part du principe qu'à partir de 50 salariés, peu importe la présence ou non de représentants syndicaux, il y a lieu d'évaluer sa situation en matière d'égalité professionnelle et d'agir.

L'index constitue une véritable contrainte (mais aussi une opportunité au vu du résultat obtenu) pour les dirigeants de PME tenus désormais de calculer chaque année un index, ET, nouveauté, de le porter à la connaissance de leurs salariés et du public via le site internet.

La publication et l'obligation de transparence des entreprises en la matière est donc une mesure phare.

L'index se veut comme un point de départ puisque les entreprises seront, pour celles qui enregistrent un mauvais score, tenues de corriger leurs écarts, mais également elles devront affronter les conséquences de leur politique maison sur leur attractivité, sur la fidélité de leur salarié et la réputation globale de l'entreprise : on touche désormais à l'image de l'entreprise

A.-P. : Quelles sont les informations que les PME doivent récolter pour calculer cet index? Est-ce une tâche chronophage ?

C. C. : Oui, vraiment. Heureusement cette mesure a été mise en place selon un calendrier fonction des effectifs de l'entreprise. On a d'abord imposé la tenue de l'index en mars dernier aux grandes entreprises de plus de 1 000 salariés, puis en septembre dernier pour celles de + de 250 salariés et enfin aux PME de plus de 50 salariés, ce qui a permis de réaliser des ajustements et d'obtenir des éclaircissements sur des problématiques de calcul parfois complexes…

L'Index de l'égalité femmes-hommes est ainsi composé de 5 indicateurs pour les entreprises de plus de 250 salariés et 4 indicateurs pour les entreprises de 50 à 250 salariés.

Ces calculs seront source de paperasse et de perte de temps étant donné la complexité des calculs à réaliser. Ils supposent notamment que l'entreprise se pose certaines questions sur les éléments de rémunération pris en compte pour calculer les salaires, sur le regroupement des salariés en catégories socioprofessionnelles ou position hiérarchique et conventionnelle, sur l'impact des groupes présentant un sexe sous-représenté, etc.

Néanmoins, il faut relativiser cette contrainte et la charge de travail générée par cette nouvelle obligation puisque le Gouvernement a fait un gros travail pédagogique, en communiquant des modèles, des outils, des questions réponses, etc. afin d'accompagner les entreprises dans le calcul de l'index.

A.-P. : A qui incombe cette tâche de calcul de l'index ?

C. C. : Cette charge de travail incombe majoritairement au service de ressources humaines compte tenu de la complexité des informations à préparer, classer et catégoriser.

A.-P. : Comment vont faire les PME des secteurs genrés, notamment dans l'industrie et le bâtiment?

C. C. : En fait, certains indicateurs peuvent être neutralisés dès lors qu'il n'y a pas un effectif suffisant d'hommes ou de femmes dans le groupe.

Par exemple, pour le 1er indicateur, seuls les groupes comprenant au moins 3 hommes et 3 femmes sont pris en compte.

De même, plusieurs taux peuvent être non calculables parce qu'aucune augmentation ou promotion n'est pas intervenue pendant les périodes concernées ou parce qu'il n'y a pas eu de retour de congé de maternité. Dans certains cas, l'entreprise peut donc se retrouver avec une note globale incalculable.​

A.-P. : Quels sont les critères où c'est l'hécatombe pour les PME ?

C. C. : Alors, ça dépend vraiment des secteurs, mais les PME ne sont finalement pas de si mauvais élèves.

Le plus souvent, le critère qui pèche est celui du retour de congé maternité ou celui de la présence des femmes parmi les plus hauts revenus.

A.-P. : Le calcul de l'index aura-t-il, selon vous, de bonnes conséquences sur le mode de fonctionnement des PME ?

C. C. : Tout dépend de la volonté des dirigeants car ceux qui veulent tricher pourront toujours le faire en maquillant leurs résultats. Les calculs des différents indicateurs sont tellement compliqués qu'il me semble difficile pour les inspecteurs du travail de tout vérifier notamment pour les entreprises ayant d'importants effectifs. En revanche, l'index aura certainement un bon impact au niveau de la communication des marques employeurs. Les PME ayant un bon score pourront le mettre en avant pour attirer des talents.

A.-P. : Quelles sont les modalités de contrôle et de sanction ?

C. C. : ​Ce sont les inspecteurs du travail qui vont venir vérifier si les entreprises ont respecté toutes leurs obligations, à savoir l'utilisation du bon outil de calcul de l'index, l'information et la publication de l'index auprès du public, des salariés et du CSE, sur les mesures correctives engagées, etc.

Côté sanction, l'idée du Gouvernement est plutôt d'utiliser l'index comme un outil pédagogique, un point de départ vers de nouvelles politiques RH.

Il n'y aura donc pas ou peu de sanctions dans un premier temps. Ces dernières seront appliquées au bout de plusieurs années (après 3 ans) lorsque les entreprises ayant un mauvais score n'auront pas fait de progrès.

La pénalité étant par ailleurs lourde, jusqu'à 1% des rémunérations soumises à cotisations, elle devrait dissuader les fraudeurs rapidement.

A.-P. : L'objectif fixé par le Gouvernement est-il atteignable ?

C. C. : Le ministère du Travail s'est fixé un délai de trois ans. Il sera effectivement compliqué de juger de l'efficacité de cette mesure avant 2023. Cependant, on ne change pas les mentalités en si peu de temps.

Mais l'impact de cette nouvelle mesure sur l'image de l'entreprise, sa notoriété, et sa politique RH devrait conduire certaines entreprises à se mettre en conformité plus rapidement que prévu : cet index devrait dans les années à venir avoir un véritable impact sur l'image de l'entreprise.​

A.-P. : La menace de Name and Shame de Muriel Pénicaud est-elle efficace?

C. C. : Le Gouvernement préfère parler d'obligation de transparence plutôt que de « Name and shame ». Mais le résultat est le même.