Incubateurs : un tremplin pour les créateurs d'entreprise

A ne pas confondre avec les couveuses d'entreprises, qui, elles, permettent au futur dirigeant d'amorcer une activité sans créer au sens juridique du terme, et les pépinières, qui hébergent l'entreprise une fois mise sur les rails.



Le rôle des incubateurs est de challenger les projets des créateurs en devenir et de les aider à sortir de terre grâce à la mise à disposition d'outils et de services, coaching de pros notamment, et parfois de locaux. Parmi les incubateurs privés il y a la fédération Pionnières, Cap Omega à Montpellier, Paris Incubateurs, un incubateur entièrement public qui regroupe huit incubateurs différents à Paris ou encore Dojocréa. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parispionnieres.org ou www.dojocrea.fr