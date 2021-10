Inclusion : la CCI propose un cycle pour recruter autrement

Alternance, emplois francs, RSE, recrutement de personnes handicapées, de réfugiés... Ces rencontres s'adressent aux acteurs de l'inclusion et aux entrepreneurs parisiens qui souhaitent donner plus de sens à leur politique de ressources humaines en s'inspirant des bonnes pratiques en matière d'inclusion.

« Avec la crise, de nombreuses entreprises remettent en question leurs pratiques. A travers le recrutement, leur rôle est primordial pour l'inclusion des personnes éloignées de l'emploi. Le club "Paris, une chance. Les entreprises s'engagent !", permet aux entreprises de se fédérer autour d'un projet commun : l'insertion par l'emploi », précise Dominique Restino, président de la CCI Paris.

Ces visioconférences gratuites sont proposées tous les mercredis à 10h, sur inscription.

Prochaines rencontres :

18 novembre : "Comment mettre en place une politique Handicap pertinente ?"

Intervenants : Damien Caillaud et Severine Hassler, Kouide

25 novembre : "Recruter autrement : des démarches innovantes"

Intervenants : Nathalie Douad, HukLink - Flavien Fasciana, Vrai média - François Cottinet, LinkedOut

2 décembre : "Des Talents que vous ne trouverez pas ailleurs"

Intervenant : Maxime Baudet, Wero

9 Décembre 2020 : "Le statut du Réfugié"

Intervenante : Julie Gonidec, Avocate

A retrouver en replay :

· Inclusion et RSE de quoi parle-ton ?

· Le Handicap, comment le reconnaît-on en entreprise ?

· Les structures de l'insertion par l'activité économique

· L'alternance une autre forme de parcours

· La Mission Locale : ses activités, son accompagnement

· Un statut, un parcours : les Réfugiés

· L'insertion par l'activité Economique

· Recruter une personne en situation de handicap

· Donner accès à l'emploi aux personnes vulnérables grâce au numérique est possible

· Travailleurs Indépendants handicapés (TIH) et sous-traitance

· Recruter autrement grâce au digital : l'exemple de la plateforme DiversifiezVosTalents.com

· Développer vos achats inclusifs avec les ESAT : un levier au recrutement

