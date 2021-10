Inauguration le Louxor à Barbès

Situé dans le quartier populaire de Barbès, au carrefour des 9e, 10e et 18e arrondissements, le cinéma construit en 1921, et dont la façade et les toitures ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1981, a été transformé en boîte de nuit en 1983, et était désaffecté depuis 1987. "L'histoire du Louxor et de sa rénovation est l'histoire d'un coup de tête et d'un coup de cœur", a déclaré le maire de Paris dans la grande salle du cinéma, baptisée « Youssef Chahine », en l'honneur du réalisateur égyptien. La Ville, qui a racheté en 2003 le bâtiment à la famille Ouaki, propriétaire des magasins Tati situés de l'autre côté du carrefour, a investi 25 millions d'euros pour restaurer sa façade, reconstruire la grande salle avec ses trois niveaux - l'orchestre, le balcon et le poulailler - et ses décors égyptiens, et créer deux nouvelles salles de cinéma dans les caves. M. Delanoë, élu du 18e depuis 1986, a dit à la presse son espoir de voir le nouveau cinéma contribuer à changer le quartier, davantage connu pour ses divers trafics que pour son rayonnement culturel. "Avec les élus de ces quartiers (...) nous voyions depuis des décennies cette espèce de chancre à Barbès. Et ce chancre contribuait à une forme de désespérance. Comme ce sont des quartiers où il y a eu beaucoup d'innovations, des logements, des crèches, des écoles, des jardins, des lieux dédiés aux sports, ça n'était pas possible de garder en son cœur quelque chose qui est une insulte au patrimoine, et une insulte à la vie", a-t-il expliqué.