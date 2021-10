Inauguration du T8 en Seine-Saint-Denis

Pour Stéphane Troussel, Président du Conseil général « Faire des tramways, c’est œuvrer à l’apaisement de la circulation, à la réduction du trafic, c’est engager la lutte contre la pollution et le bruit et fluidifier les déplacements, décongestionner les axes les plus empruntés. » Le Conseil général a ainsi veillé à la réalisation des travaux du T8, en assurant la coordination de l’ensemble des maîtres d’ouvrage (RATP, EPA Plaine de France et Plaine Commune) de ce grand projet d’aménagement urbain. Il a également été en charge de la commission de règlement amiable qui a permis de maintenir l’activité commerciale durant toute la durée du chantier en indemnisant les commerçants riverains du chantier et subissant un préjudice. Le Département a également réaménagé les espaces publics autour de la ligne, représentant 100 des 250 millions d’euros du projet global. Il a fait le choix, dans ce cadre, de favoriser les circulations douces par la création d’espaces de promenades, la plantation d’arbres ou encore la création de pistes cyclables.