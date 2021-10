Inauguration du Square Henri Regnault à Courbevoie

Au cœur du quartier de La Défense, les habitants des résidences Les Dauphins, Leclerc et de la tour Gambetta peuvent à présent profiter d’un tout nouveau square. Defacto, l’établissement public de gestion, d’animation et de promotion du site, a conçu en étroite concertation avec les riverains un nécessaire et très attendu programme de rénovation.

Les accès aux habitations périphériques sont mis en valeur par la pose de bornes d’éclairage et la végétalisation des entrées des bâtiments. La création de cheminements paysagers améliorera l’accès à ces derniers. Pour faciliter la circulation des piétons, un grand axe sera créé. La biodiversité a également toute sa place puisque de nombreux massifs, pruniers, érables, champêtres ou encore frênes, viennent embellir ce square.