Inauguration du « .paris »

Anne Hidalgo, maire de Paris, vient de lancer les célébrations d'activation de la nouvelle adresse web de Paris aux côtés des 100 ambassadeurs du « .paris » dont les affaires publiques du Barreau de Paris, Aéroports de Paris, Bercy Arena, Delsey, DS World Citroën, La tour Eiffel, la RATP et Spotteo by Pages jaunes, etc.

http://mondomaine.paris