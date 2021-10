Inauguration du nouveau Palais de Justice

« Moderne, accessible et spectaculaire », selon la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le nouveau TGI a tenu sa première audience lundi.

Ce « tribunal du XXIe siècle, pensé pour les justiciables », selon Jean-Michel Hayat, président du TGI de Paris, a été créé par le célèbre architecte Renzo Piano au cœur des Batignolles, dans le 17e arrondissement, près de la porte de Clichy. La maire de Paris, Anne Hidalgo, l'a, quant à elle, qualifié de « bâtiment métropolitain portant une véritable ambition environnementale ».

« Répartie sur plus de 25 sites, la juridiction parisienne n'était plus en mesure de relever les défis actuels. Le regroupement de tous les services devenait indispensable tant pour garantir un accueil de qualité aux justiciables que pour améliorer les conditions d'exercice de la justice »,

déclaraient conjointement Jean-Michel Hayat et François Molins, Procureur de la République.