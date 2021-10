Inauguration du nouveau Centre administratif d'Issy-les-Moulineaux

Cette rénovation a été guidée par la volonté d'améliorer la relation entre l'administration et les citoyens. L'expérience de ces derniers lors de leur venue au Centre administratif se devait de répondre à des critères d'excellence. Désormais, ce sont les agents qui viennent à leur rencontre. Après un premier accueil dans le Hall, les visiteurs sont, si besoin, orientés au premier étage où les services sont en mesure de les accueillir et répondre à leurs questions. Le changement des espaces de travail va au-delà de l'aspect purement physique. Il doit illustrer une nouvelle organisation du travail, plus flexible, plus ouverte et plus confortable. Des salles ouvertes, indispensables pour la collaboration et le travail en équipe et des salles fermées dédiées à la réalisation de tâches exigeant davantage de confidentialité, constituent le nouvel équilibre des lieux.