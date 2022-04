Inauguration du musée départemental Albert-Kahn

Après six ans de travaux, le nouveau musée départemental Albert-Kahn vient donc d’ouvrir ses portes au public, dans un bâtiment signé par l’architecte japonais Kengo Kuma. Situé à Boulogne-Billancourt, créé autour de l’œuvre du banquier philanthrope Albert Kahn (1860-1940), le site se compose à la fois d’un musée de collections de photographies et de films exceptionnelles et d’un jardin patrimonial à scènes paysagères.

Le vaste chantier de reconstruction, comprenant la structure d’un nouveau bâtiment de 2 300 m² et la réhabilitation de huit autres bâtiments (sept bâtiments patrimoniaux du site et l’ancienne galerie d’exposition), a été porté par le Département, propriétaire depuis 1968 du site, dans la perspective d’une meilleure conservation et valorisation des collections, mais aussi d’une présentation renouvelée et d’un accueil des publics conformes aux exigences d’un musée du XXIe siècle.