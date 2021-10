Inauguration du « Chatelet 2 », à Meudon

Cet établissement a vu le jour en 1964 à l’initiative de l’Association des Pasteurs de France. Il était destiné à l’accueil de pasteurs à la retraite et de veuves de pasteurs. Il s’est ouvert ensuite à un public plus large et notamment à la population âgée de la ville de Meudon. Cet établissement se compose d’un bâtiment principal construit dans les années 70 qui accueille 72 personnes âgées. En 2010, a été décidé de réaliser une extension portant la capacité totale de 80 à 94 lits.

Le deuxième bâtiment qui est inauguré est composé de deux unités de 11 lits chacune réservées à l’accueil de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée. Il est relié à l’ancien bâtiment par une passerelle. Au 1er septembre, cette nouvelle unité accueillait 13 résidents sur les 22 lits autorisés.

Le Conseil général a alloué deux subventions à hauteur de 184 240 € : 138 180 € au titre de la surcharge foncière et 46 060 € de subvention THPE (très haute performance énergétique).