Inauguration du centre de jour Alzheimer à Neuilly-sur-Seine

Ouvert en juillet 2012, cet accueil de jour est adossé à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de service public « Roger Teullé » à Neuilly-sur-Seine. Ce centre est destiné à l'accueil, à la journée ou à la demi-journée de personnes âgées vivant à leur domicile et atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Cela, afin de soulager les aidants et les proches des personnes atteintes, pour permettre ainsi d’améliorer la prise en charge à domicile. Actuellement, 38 accueils sont autorisés, représentant 377 places.

La création de cet accueil de jour, entièrement habilité à l'aide sociale pour lequel le Conseil général des Hauts-de-Seine a participé, comme autres financeurs, CNSA (Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie) et le Conseil régional d'Ile-de-France.

