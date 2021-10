Inauguration des pelouses centrales de l'hippodrome d'Auteuil

Cette opération d’envergure permet d’offrir aux Parisiens, sur 12 ha, un grand jardin public de 8 ha, trois terrains de grand jeu (football, rugby, hockey), une piste d’athlétisme et un terrain de basket. Le jardin public et les espaces sportifs seront accessibles au public le 8 juin. L’aménagement paysager vise à retisser les liens entre le bois de Boulogne et la ville, en aménageant à travers l’hippodrome une vaste promenade reliant la porte d’Auteuil à la porte de Passy, l’allée des fortifications au lac supérieur, et en liant entre elles les trois pelouses centrales.