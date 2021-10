Inauguration des Murs à Fleurs

Ce projet a été inauguré par Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris en charge de l'alimentation durable, de l'agriculture et des circuits courts, Patrice Bessac, Maire de Montreuil, et Stéphane Troussel, président du Département de la Seine-Saint-Denis.

En lien avec le projet global de protection et de valorisation du site classé des murs à pêches, le projet des “Murs à fleurs” s'étend sur un terrain de 7 500 m2, détenu conjointement par le Département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Montreuil. Le site continue à être aménagé progressivement afin de permettre la production de fleurs locales et de saison et d'en organiser la vente par bouquets frais en été, et par bouquets secs à partir de l'automne.

La vente s'effectue en ligne ou via le kiosque, place de la République à Paris. Comme le précise Audrey Pulvar, « Je me réjouis que le Département de la Seine-Saint-Denis et la Ville de Montreuil aient rejoint l'aventure Parisculteurs pour soutenir la filière horticole d'Ile de France. Grâce aux Murs à Fleurs, et à celles et ceux qui y cultiveront, les parisiennes et les parisiens peuvent s'approvisionner en fleurs locales dans le cœur de Paris, sur la Place de République. »