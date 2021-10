Inauguration de L'Escale, à Clamart

Cette association pour le logement et l’insertion des personnes en difficulté a construit un immeuble de 18 logements comprenant une pension de famille et deux logements sociaux de type PLAI. L’association a conçu un lieu de vie convivial où des personnes isolées et des familles en difficulté trouvent une solution de logement temporaire. Cet immeuble de cinq étages, d’une surface totale de 742 m² comprend : 16 logements en pension de famille pour des personnes isolées en difficulté sociale et deux logements sociaux pour des familles en difficulté engagées dans un parcours d’insertion.